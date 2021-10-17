سفير بريطانيا في بيروت: الاصلاحات في لبنان مُتأخرة

قال السفير البريطاني في بيروت إيان كولارد إن "الإصلاحات في لبنان مُتأخرة"، مشيراً إلى أن "الأزمة الاقتصادية في البلاد تتسبّب بتدهور الأوضاع المعيشية".

وفي تصريح له، أضاف كولارد: "الأزمة الاقتصادية في لبنان تأكل المجتمعات والإصلاحات ضرورية".