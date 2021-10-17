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لبنان
"شنّا هجمات عشوائية".. "القوات" تردّ على نائبي "حزب الله"
Lebanon 24
17-10-2021
|
11:22
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أصدرت الدائرة الاعلامية في حزب "القوات اللبنانية" بياناً، اليوم الأحد، أعربت فيه عن أسفها بأن يقوم نواب من كتلة حزب الله كالنائبين محمد رعد وحسن فضل الله بشنّ هجمات عشوائيّة ظالمة مجرّدة من اي موضوعيّة ومليئة بالمغالطات على "القوات اللبنانية".
وقالت الدائرة في بيانها: "نفهم الحرج الذي وقعت به قيادة حزب الله على أثر ما انتهت إليه التحرّكات التي كانت قد دعت إليها يوم الخميس الماضي، بهدف الضغط لوقف التحقيق بجريمة المرفأ، ونعيد بالمناسبة التذكير بأنّ مسؤولي الحزب كافّة كانوا قد أوضحوا في عدّة مناسبات بأنّهم سيحاولون إزاحة القاضي طارق بيطار عن طريق الإجراءات القانونية، وإذا لم يفلحوا فسيلجأون إلى الوسائل الأخرى. وبعد أن فشلوا بإزاحة القاضي عن طريق الإجراءات القانونيّة لجأوا الى الوسائل الأخرى يوم الخميس الماضي في سلسلة التحركات التي شهدتها العاصمة وانتهت، ويا للأسف، بما انتهت إليه".
وأردف البيان: "نفهم الحرج الذي وقعت به قيادة حزب الله، ولكن لا نفهم أن يخترعوا لبيئتهم الحاضنة عدوًّا خياليًّا هو "القوات اللبنانية" ويسبغون عليها الصفات الشنيعة الممكنة كلّها والتي هي منها براء. لقد كرّر كلّ من النائب محمد رعد وحسن فضل الله عدّة مرّات بأنّهم كحزب الله يريدون تحقيقًا كاملا في هذه القضية، ونحن معهم حتى النهاية في هذا المطلب، ولكن كيف يسمحون لأنفسهم باتّهام "القوات" زورًا، ناهيك عن تشويه الحقائق والوقائع، بينما الفيديوهات والأفلام القصيرة، إضافة إلى صور الكاميرات الموجودة في المحلّة، فضلا عن التحقيقات التي أجرتها محطات التلفزة كلّها تدحض زيف ادعاءاتهم".
وسألت الدائرة الإعلامية في "القوات": "كيف يسمحون لأنفسهم بإصدار الأحكام والتحقيقات ما زالت جارية وكثير من الحقائق أصبحت واضحة أمام الرأي عام بعكس كلّ ما يدعونه؟".
وختم البيان: "إذا كانوا يريدون مهاجمة "القوات اللبنانية" لغاية في نفس يعقوب فيجب ألا يختبؤوا وراء دماء الأبرياء واختلاق القصص والروايات لمجرّد الهجوم على "القوات". أمّا بالنسبة إلينا فنحن بانتظار نتائج التحقيقات النهائية ليُبنَى على الشيء مقتضاه".
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