لبنان

قنبلة تهدّد حياة مواطن.. ماذا يجري في الطفيل؟

Lebanon 24
17-10-2021 | 11:33
A-
A+
Doc-P-876081-637700925716029224.jpg
Doc-P-876081-637700925716029224.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت الوكالة "الوطنية للإعلام" أنه تم العثور على قنبلة يدوية موضوعة أسفل سيارة المواطن "ج. د." داخل بلدة طفيل الحدودية.
 
وحضرت القوى الأمنية وعملت على تفكيك القنبلة، وفتحت تحقيقاً في الحادثة.
 
مواضيع ذات صلة
لبنان 24: اشتباكات مسلّحة بين عدد من أهالي بلدة الطفيل ومسلحين
lebanon 24
17/10/2021 20:49:00 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد اكتشاف عبوة في الطفيل.. هذا ما أعلنه الجيش
lebanon 24
17/10/2021 20:49:00 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان يفوز بعضوية مجلس بارز.. وشكر من وزير الأشغال للدول العربيّة
lebanon 24
17/10/2021 20:49:00 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط: البلد يسير بوتيرة بطيئة وجاء حدث الخميس الماضي وتوتير الجو وشُلّ العمل الحكومي بانتظار ايجاد فتوى على الطريقة اللبنانية
lebanon 24
17/10/2021 20:49:00 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

الطفيل

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:36 | 2021-10-17
13:29 | 2021-10-17
13:29 | 2021-10-17
13:23 | 2021-10-17
13:18 | 2021-10-17
13:13 | 2021-10-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website