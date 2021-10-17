قنبلة تهدّد حياة مواطن.. ماذا يجري في الطفيل؟

أفادت الوكالة "الوطنية للإعلام" أنه تم العثور على قنبلة يدوية موضوعة أسفل سيارة المواطن "ج. د." داخل بلدة طفيل الحدودية.



وحضرت القوى الأمنية وعملت على تفكيك القنبلة، وفتحت تحقيقاً في الحادثة.