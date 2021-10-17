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لبنان
قنبلة تهدّد حياة مواطن.. ماذا يجري في الطفيل؟
Lebanon 24
17-10-2021
|
11:33
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أفادت الوكالة "الوطنية للإعلام" أنه تم العثور
على قنبلة يدوية موضوعة أسفل سيارة المواطن "ج. د." داخل بلدة طفيل الحدودية.
وحضرت القوى الأمنية وعملت على تفكيك القنبلة، وفتحت تحقيقاً في الحادثة.
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