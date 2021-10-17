خطوة تحسّن سعر الليرة أمام الدولار في لبنان.. ما هي؟

قالت مصادر مصرفية لـ"لبنان24" إنّ تحرير استيراد المازوت أدى إلى زيادة طلب المستوردين للدولار من السوق الموازية في حين أن العرض قليل.

وأوضحت المصادر أن "عملية تأمين المازوت باتت مقترنة بوجود الدولار الذي ازداد الطلب عليه، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعره".

وقالت المصادر أن "اعتماد آلية واضحة من قبل وزارة الطاقة ومصرف لبنان بشأن كيفية بيع المازوت وشرائه بالليرة اللبنانية يؤدي إلى إراحة السوق"، وأضافت: "في حال قام مصرف لبنان بتأمين الدولار للمستوردين، فإن طلبهم على العملة الخضراء من السوق الموازية سيتراجع، الأمر الذي سيساهم في انخفاض سعرها وبالتالي تحسّن الليرة اللبنانية".