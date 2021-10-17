لبنان

أرسلان: يبقى الأمل بتدقيق جنائي وتحويل اقتصادنا إلى انتاجي

Lebanon 24
17-10-2021 | 12:14
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غرد رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" طلال أرسلان عبر "تويتر" قائلاً: "في الذكرى الثانية لانتفاضة الشعب يبقى الأمل بتدقيق جنائي يشمل المؤسسات العامة والوزارات كافة، تدقيق يوصل إلى كشف مصير أموال المودعين والأموال المنهوبة، ويترافق مع خطوات إصلاحية سريعة للحكومة للحد من الإنهيار".

وأضاف: "الخلاص يكون بتحويل اقتصادنا من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج".
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