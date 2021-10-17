بيانٌ من شركة "تاتش" عن إرسال شبكتها.. هذه تفاصيله

أعلنت شركة "تاتش" في بيان، أن "إرسال شبكتها في منطقة الهرمل وجوارها عاد الى العمل بشكل طبيعي بعد انقطاعه بعد ظهر اليوم لحوالى الساعة ونصف الساعة، بعد أن قامت فرقها التقنية بإصلاح عطل طرأ على مولد الكهرباء في المحطة الأساسية التي تغذي المنطقة المذكورة".