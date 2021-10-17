لبنان

بيانٌ من شركة "تاتش" عن إرسال شبكتها.. هذه تفاصيله

Lebanon 24
17-10-2021 | 12:19
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أعلنت شركة "تاتش" في بيان، أن "إرسال شبكتها في منطقة الهرمل وجوارها عاد الى العمل بشكل طبيعي بعد انقطاعه بعد ظهر اليوم لحوالى الساعة ونصف الساعة، بعد أن قامت فرقها التقنية بإصلاح عطل طرأ على مولد الكهرباء في المحطة الأساسية التي تغذي المنطقة المذكورة".
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