3 جرحى بحادث صدم عند مفترق الخرايب

أدى حادث صدم عند مفترق بلدة الخرايب الخط الساحلي الى جرح 3 أشخاص، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".



وفي التفاصيل، فإن دراجة نارية على متنها رجل وسيدة من بلدة الصوانة الجنوبية صدمت رجلاً من التابعية السورية كان يجتاز الطريق، مما تسبب بجرح الـ3. وعلى الفور، حضرت سيارتان تابعتان لجمعية الرسالة للاسعاف الصحي فوج العاملي الخرايب، وتم نقل المصابين الى مستشفى الفقيه ومستشفى الراعي للمعالجة.