نادر أعلن من ساحة الشهداء إطلاق مجلس تمثيلي لقوى ومجموعات ثورية

أعلن العميد جورج نادر، من ساحة الشهداء، بمناسبة الذكرى الثانية لانطلاقة "ثورة 17 تشرين"، إطلاق المجلس التمثيلي لقوى ومجموعات ثورية اتفقت على ميثاق ثوري لاعادة بناء الوطن، داعين "كل من يشبههم الى الانضمام وتوحيد الجهود".