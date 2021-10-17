لبنان

بعد أحداث الطيونة.. هذا ما قاله جنبلاط في أول تعليق

Lebanon 24
17-10-2021 | 13:18
A-
A+
Doc-P-876105-637700988505017829.jpg
Doc-P-876105-637700988505017829.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط ان البلد يسير بوتيرة بطيئة، مشيراً الى أن ما حدث الخميس الماضي وتوتير الجو اضافة الى شلّ العمل الحكومي ينتظر ايجاد فتوى على الطريقة اللبنانية.
جنبلاط قال: طالبت منذ سنة بتحقيق دولي والمحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار طلب استدعاء فئة معينة ولم يطلب كل الناس وهذا خلل اجرائي وكان من المفترض استدعاء كل من تدور حوله شبهة من أكبر رئيس إلى أصغر موظف لكي يكون هناك تساوي.
وتابع: بالتوازي مع التحقيق يجب أن لا ننسى الأمور الأخرى ويجب تفعيل عمل الحكومة لمحاولة انقاذ البلد إذ ان الناس تهاجر والمستشفيات تقفل أبوابها والقطاع الصناعي يحتاج إلى الحماية والخوافز، مشيراً الى ان كل شيء بات معطلاً حتى أنه نسينا البطاقة التمويلية والمحادثات مع البنك الدولي وصندوق النقد والسيطرة على الحدود ووضع الليرة.
وأضاف: لم أشكّل لائحة للانتخابات النيابية بعد وعلى الاغتراب المشاركة والاختيار، و لا أحد يلغي أحداً ولكل شخص حرية الترشح للانتخابات ولا نية لي لالغاء أحد وليس هذا مذهبي.
وفي موضوع تصحيح الأجور، اعتبر جنبلاط أن سلسلة الرتب والرواتب كانت أحد أسباب الانهيار الاقتصادي اذ تم اقرارها وفق احصاءات مغلوطة والأمر الآن يحتاج إلى اصلاحات ومفاوضات مع البنك الدولي، مشيراً الى ان الحكومة السابقة لم تكن تريد اعطاء البطاقة التمويلية أما الحكومة الحالية تقول انها تريد اعطاء البطاقة والتمويلية بالليرة اللبنانية لكن هذا خطأ والمطلوب منح المبالغ بالدولار وقيل لي أن البنك الدولي جاهز لجهة التمويل.
جنبلاط شكر الاغتراب على تقديم الدعم للأفراد والأسر والقرى خاصةً وأن الحكومة الجديدة "بعد ما قلّعت" لأن ذلك يحتاج برنامج عمل مع صندوق النقد والبنك الدولي، توجه اليهم قائلا: "صوتوا لمين ما بدكم" لكن سجلوا أسماءكم وشاركوا في صنع القرار وابدؤوا بتغيير هذا النظام وصيغته الطائفية.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2021-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:54 | 2021-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:38 | 2021-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:00 | 2021-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:47 | 2021-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:00 | 2021-10-17
15:55 | 2021-10-17
15:52 | 2021-10-17
15:18 | 2021-10-17
14:52 | 2021-10-17
14:24 | 2021-10-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website