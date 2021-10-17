لبنان يفوز بعضوية مجلس بارز.. وشكر من وزير الأشغال للدول العربيّة

شكر وزير الاشغال العامة والنقل علي حميه للدول العربية ثقتها بلبنان، وقال: "هي المرة الأولى التي يفوز بها لبنان بعضوية المجلس التنفيذي للاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بحصوله على 12 صوتا من أصل 14 دولة عربية شاركت في التصويت".