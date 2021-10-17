لبنان

لبنان يفوز بعضوية مجلس بارز.. وشكر من وزير الأشغال للدول العربيّة

Lebanon 24
17-10-2021 | 13:23
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شكر وزير الاشغال العامة والنقل علي حميه للدول العربية ثقتها بلبنان، وقال: "هي المرة الأولى التي يفوز بها لبنان بعضوية المجلس التنفيذي للاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بحصوله على 12 صوتا من أصل 14 دولة عربية شاركت في التصويت".
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إقتصاد

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