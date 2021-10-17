لبنان

بعد اكتشاف عبوة في الطفيل.. هذا ما أعلنه الجيش

Lebanon 24
17-10-2021 | 13:29
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:
بتاريخ 17/ 10/ 2021، حضر المواطن (ج.د.) إلى أحد مراكز الجيش وأفاد عن اكتشافه عبوةً ناسفةً مزروعةً أسفل سيارته في بلدة الطفيل ـــ البقاع. على الفور، توجّهت دورية إلى البلدة المذكورة حيث عمل الخبير العسكري على تفكيك العبوة، وتَبين أنها تحتوي على لغم مضاد للأشخاص، وأنها كانت مُعدّة للتفجير عن بُعد.
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