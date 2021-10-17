"استقصاء الجنوب" يوقفُ سارق منزل في ميس الجبل





وسلم المذكور بناء لاشارة القضاء المختص الى مخفر ميس الجبل، مع مبلغ من المال بقيمة 12 مليون ليرة ومئة دولار اميركي، اما المجوهرات فقد اعترف ببيعها الى محل للمجوهرات في مدينة النبطية. أوقفت دورية من مفرزة استقصاء الجنوب المدعو "أ.ب." بجرم سرقة منزل المدعوة "ه.ط." في ميس الجبل، والتي كانت قد ادعت ضد مجهول بتاريخ 14 الحالي، بسرقة مبلغ من المال بقيمة 12 مليون ليرة لبنانية و100 دولار اميركي ومجوهرات بقيمة 2500 دولار.وسلم المذكور بناء لاشارة القضاء المختص الى مخفر ميس الجبل، مع مبلغ من المال بقيمة 12 مليون ليرة ومئة دولار اميركي، اما المجوهرات فقد اعترف ببيعها الى محل للمجوهرات في مدينة النبطية.

و على الفور، تمّ مداهمة المحل، ولكن تبين أن صاحب المحل باع المجوهرات المسروقة، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام".