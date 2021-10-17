لبنان

ذعرٌ وهلع في إحدى مدارس صيدا.. هذا ما حصل

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-10-2021 | 14:24
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سُجلت إصابة بفيروس "كورونا" لمعلّمة داخل مدرسة في صيدا، وقد عُلِم أنها تقوم بالتدريس في صف للروضات.

ووفقاً لمعلومات "لبنان24"، فإنّ الذعر أصاب ذوي الطلاب الذين تلقوا رسالة من المدرسة بعدم إرسال أبنائهم في الوقت الحالي حتى إشعارٍ آخر، كما جرى الطلب منهم إجراء فحوصات الـ"PCR" بعد أسبوع.

لبنان

خاص

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