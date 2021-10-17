لبنان

مخاوف إسرائيلية من صواريخ "حزب الله".. مسؤول بارز يفجر مفاجأة عنها

Lebanon 24
17-10-2021 | 14:00
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قال مسؤول إسرائيلي كبير في الجيش إن إسرائيل تتوقع أن تُستهدف بألفي صاروخ في اليوم حال اندلاع نزاع مسلح مع "حزب الله" اللبناني.

وأوضح الجنرال الإسرائيلي أوري غوردين في مقابلة مع "فرانس برس" أن مدنا على غرار تل أبيب وأشدود في الجنوب استُهدفت في الحرب الأخيرة مع قطاع غزة بـ"أكبر عدد من الصواريخ" على الإطلاق منذ قيام إسرائيل.

وتابع غوردين، وهو قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية، "في حال اندلاع نزاع أو حرب مع "حزب الله"، نحن نتوقع أن يتم يوميا إطلاق خمسة أضعاف هذا العدد من الصواريخ على الأقل من لبنان باتجاه إسرائيل".

من جهته، شدد مصدر أمني إسرائيلي في مقابلة منفصلة مع "فرانس برس" على أن الجيش الإسرائيلي يريد "الاستقرار" في لبنان، لكنه قال إن "حزب الله" يعتبر "مصدر عدم استقرار (...) يستغل موارد الدولة خدمة لمصالح الإيرانيين".

وأشار المصدر إلى أن إيران "أقرب من أي وقت مضى لإنتاج المواد الانشطارية اللازمة لصنع الأسلحة النووية"، لكنها لا تزال بحاجة إلى عامين للتوصل إلى إنتاج قنبلة، مجددا التأكيد على الجدول الزمني الذي كان مسؤولون إسرائيليون قد أعلنوه سابقا على هذا الصعيد.

واعترضت منظومة القبة الحديدية التي نشرتها إسرائيل قبل نحو عقد غالبية الصواريخ التي أطلقت في مايو من غزة، في حين سقط نحو 300 صاروخ في مناطق مأهولة في إسرائيل.
(روسيا اليوم)

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