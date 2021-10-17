حقائق عن أسعار السلع في لبنان.. هكذا تغيّرت بين الـ2019 و 2021

نشرت قناة "بلومبيرغ الشرق" جدولاً يقارن أوضاع الاقتصاد اللبناني بين 17 تشرين الأول 2019 و 17 تشرين الأول عام 2021.



ويكشف هذا الجدول التغيرات المالية والاقتصادية التي شهدها لبنان لاسيما على صعيد احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي وسعر صرف الدولار.



وفعلياً، فقد استند الجدول إلى معلومات صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة الطاقة، مصرف لبنان والبنك الدولي.



ووفقاً للجدول، فإنّ احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي كان في 17 تشرين الأول 2019 نحو 30 مليار دولار، في حين أنه أصبح مع حلول يوم 17 تشرين الأول 2021 نحو 14 مليار دولار.



أما في ما خصّ نسبة المواطنين تحت خط الفقر، فقد ارتفعت نسبتهم من 20% في 17 تشرين الأول 2019 إلى 55% في 17 تشرين الأول 2021.



ومع هذا، أظهر الجدول أن سعر الدولار في 17 تشرين الأول 2019 كان 1500 ليرة لبنانية وقد أصبح في 17 تشرين الاول 2021 نحو 20250 ليرة لبنانية.



وعلى صعيد المحروقات، فقد كان سعر الـ20 ليتراً من البنزين نحو 15 ألف ليرة في 17 تشرين الأول 2019، وارتفع ليصل في 17 تشرين الأول 2021 إلى 206 آلاف ليرة لبنانية.



أما سعر صفيحة المازوت (20 ليترا)، فكانت بـ15 الف ليرة لبنانية في 17 تشرين الأول 2019 وقد أصبح سعرها اليوم 147 ألف ليرة لبنانية.



وعلى صعيد الغذاء، فقد كشف الجدول أن سعر كيلو لحم الغنم كان 30 ألف ليرة في العام 2019، وقد أصبح اليوم 235 ألف ليرة. أما لحم البقر، فكان بـ18 ألف ليرة قبل عامين، وأصبح اليوم 135 ألف ليرة.



وفي ما خصّ السلة الغذائية المكونة من 23 سلعة، فكانت تكلف المواطن 68 ألف ليرة في العام 2019، إلا أن تكلفتها أصبحت اليوم 528 ألف ليرة لبنانية.