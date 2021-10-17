السعودية لمواطنيها: لا تسافروا إلى لبنان

دعت المملكة العربية السعودية مواطنيها، مساء الأحد، إلى عدم السفر إلى لبنان "نظرًا للظروف الراهنة"، في إشارة إلى التوترات الأخيرة في البلاد.



وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، إنه "نظرًا للظروف الراهنة في لبنان ندعو جميع المواطنين الكرام إلى اتباع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية بعدم السفر إلى العديد من الدول ومنها لبنان".

#تنبيه | نظراً للظروف الراهنة في #لبنان ندعو جميع المواطنين الكرام إلى اتباع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية بعدم السفر إلى العديد من الدول ومنها #لبنان، كما ندعو الجميع إلى عدم التردد في التواصل معنا عبر الأرقام الموضحة في البيان pic.twitter.com/3pqb1TuWwD — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) October 17, 2021