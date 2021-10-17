بهية الحريري هنأت بذكرى المولد النبوي: نسأل الله اجتياز لجة الأزمات الى بر الأمان

توجهت النائب بهية الحريري بالتهنئة الى اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا، بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف.وقالت في بيان: "أتقدم من الأمة الإسلامية والعربية ومن جميع اللبنانيين بأصدق التهاني وأطيب التبريكات بذكرى ولادة خير الأنام رسول الله محمد (صلى الله عليه وسلم) الذي أتى برسالة السماء، رسالة السلام وتوحيد الله تعالى ليتمم مكارم الأخلاق، وليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ويرسي قواعد الحرية والعدالة الاجتماعية واحترام إنسانية الإنسان وقبول الآخر المختلف والعيش المشترك على مبادئ العدل والمساواة".وتابعت "أسأل الله تعالى ببركة هذه الذكرى العطرة وشفاعة صاحبها عليه أفضل الصلاة والسلام، أن يأخذ بيد بلدنا الحبيب لبنان وشعبه الطيب الصابر في اجتياز لجة الأزمات التي يعانيها الى بر الأمان الإقتصادي والإجتماعي والمعيشي، وأن يعم الأمن والإستقرار ربوع عالمنا العربي والإسلامي، إنه سميع مجيب. كل عام وانتم بخير".