لبنان

التحقيقات في احداث الطيونة قد تبدّل الصورة الحالية

Lebanon 24
17-10-2021 | 23:07
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كتبت" النهار": أفادت مصادر مطّلعة على أجواء التحقيقات واسعة النطاق التي يجريها الجيش في أحداث 14 تشرين الأول أنّ الأيام المقبلة قد تكون كفيلة ببدء إماطة اللثام عن حجم التضليل والتوظيف السياسي المضخّم لما جرى في اتجاهات تخدم حملة الاتّهامات الموجهة نحو فريق واحد بغية تبرئة ذمّة الفرقاء الذين تسبّبوا بهذه الأحداث المخيفة.

وقالت المصادر إنّ الفيديو الذي وُزّع عن مواجهة حصلت بين جنديّ ومتظاهرين وأدّت إلى مقتل أحدهم والتحقيق الجاري حوله هو واحد من عشرات الأشرطة والفيديوهات الموجودة الآن في حوزة المحققين العسكريين وإنّ ذلك سيؤدي تباعاً إلى كشف الكثير ممّا جرى طمسه في ضجيج الهجمات السياسية والإعلامية المتصاعدة التي تتجاهل تماماً أخطر المسبّبات والوقائع التي فجّرت الأحداث ولا سيما ظاهرة تدفّق المسلحين التابعين لحركة امل وحزب الله بالمئات واختراقهم خطوط الجيش في أكثر من نقطة ومنطقة ناهيك عن توغلهم المتعمد إلى عين الرمانة.
 واعتبرت أنّ انتظار مهلة أيام لجلاء التحقيقات الأولية قد يبدّل الصورة تماماً عمّا يجري حالياً .
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