لبنان

ميقاتي بذكرى المولد النبوي: لانقاذ سفينة لبنان من العواصف العاتية

Lebanon 24
18-10-2021 | 00:53
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قال رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي عبر"تويتر": تأتي ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم  ونحن بأمس الحاجة لحسن هديه وحكمته في زرع الالفة والتسامح ونشر الرحمة بين العالمين ونبذ العصبية والتفرّق بين المختلفين وإنقاذ سفينة لبنان من العواصف العاتية، فقمة الايمان حفظ الانسان والاوطان (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين).

 

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