لبنان

إشكال عائلي وإطلاق نار بكثافة في هذه المنطقة!

Lebanon 24
18-10-2021 | 01:11
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ذكرت مندوبة "لبنان 23" أن الاشكال الذي وقع بين ال السيد وال الطرطوسي في وادي الجاموس تجدد فجر اليوم حيث تم اطلاق النار بشكل كثيف اصيب على اثرها احمد محمد الطرطوسي في ظهره.
وعلم ان سبب الاشكال المتكرر هو خلافات عائلية.
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