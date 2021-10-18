بين الغاز والمازوت.. أزمة مستمرة فهل من حلول؟

أشارت مصادر نفطية لـ"لبنان 24"، الى ان الاتصالات والمشاورات لا تزال مستمرة بين وزارة الطاقة من جهة وموزعي الغاز والمازوت في لبنان من جهة ثانية، في مسعى للوصول الى حل في ما يتعلق بتسعيرة قارورة الغاز، ويتوزيع صفيحة المازوت.وقالت المصادر "حتى الآن لا تزال الشركات مصرة على موقفها معتبرة انها تتكبد الكثير من الخسائر المادية، في حين أن هاتين المادتين حيويتان لا سيما على أبواب الشتاء، وعليه فان الاتصالات تتكثف للوصول الى الحلول المطلوبة".