لبنان

"حزب الله" يرفض الحملة على الجيش!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-10-2021 | 01:30
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بعد انتشار أشرطة مصوّرة تظهر احد عناصر الجيش يطلق النار على المتظاهرين في الطيونة، بدأ "حزب الله" محاولات جدية لوقف الحملة التي بدأت من قبل مؤيديه ومناصريه ضد الجيش على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب مصادر مطلعة "فان الحزب اعطى توجيهات اعلامية واضحة بعدم تحميل الجيش المسؤولية وبضرورة انتظار كلام الامين العام لحزب الله ،اذ انه ،ومن وجهة نظر الحزب، فإن من سرب هذه الاشرطة  تعمّد زرع  الفتنة بين الحزب المؤسسة العسكرية".

وقالت المصادر "ان الحزب لا يزال يتهم "القوات اللبنانية" حصرا بما حصل، ولا يرغب ابدا بتحويل الانظار نحو الجيش".

 

المصدر: لبنان 24

لبنان

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