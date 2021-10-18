" للمتعهدين والبلديات"....مناشدة من وزارة الاشغال!

أعلنت وزارة الاشغال العامة والنقل في بيان، أنها و"منذ ثلاثة أسابيع بدأت تنظيف مجاري المياه وانتهت منها أمس، وكانت ناشدت مراراً جميع متعهدي رفع النفايات والبلديات المعنية إزالتها عن الاوتوسترادات والشوارع المحيطة عبر المحافظين على الاراضي اللبنانية كافة، وتكرر المناشدة بضرورة التعاون".