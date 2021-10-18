هل المازوت الايراني مطابق للمواصفات؟

ترددت في الآونة الأخيرة معلومات كثيرة حول عدم مطابقة المازوت الايراني للمواصفات.

وفي هذا الاطار، أشارت المعلومات لـ"لبنان 24" الى انه من الصعب التأكد من مدى مطابقته، لأن هذا المازوت لا يخضع لعمليات مراقبة وفحوصات دورية من قبل وزارة الطاقة، وبالتالي فان أحداً لا يعرف مدى سلامته أو مطابقته للمواصفات.