لبنان

المدارس الكاثوليكية تطلق صرختها.. لن نستطيع الاستمرار

Lebanon 24
18-10-2021 | 02:06
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اشار امين عام المدارس الكاثوليكية الاب يوسف نصر الى ان العام الدراسي انطلق على الرغم من الكثير من التحديات التي تواجهه.

ولفت في حديث لصوت لبنان الى ان التحدي هو تأمين المحروقات للمؤسسات التربوية لان الاسعار كلفتها عالية جدا، والمؤسسات بدلا من تحسين من مدخولها لتحسين وضع الاساتذة تجد نفسها مضطرة لشراء المحروقات لتأمين الكهرباء .

وأكد ان كلفة الانفاق للمدارس كبيرة وهذا تحدٍ كبير، مضيفًا:" لن نستطيع الاستمرار بمفردنا، فنحن بحاجة للمال اما من الدولة او من الجهات المانحة لاكمال العام الدراسي".

واشار الى ان وزير التربية يقوم بالجهد المطلوب، ولكن حتى التاريخ لم يحقق اي شيء للقطاع الخاص.
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