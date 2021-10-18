لبنان

لا كهرباء.. والمي مقطوعة يا أفندي

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-10-2021 | 03:45
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منذ عشرة ايام، تعاني الضاحية الجنوبية لبيروت وعدد من المناطق اللبنانية  نقصا حادا في مياه الاستخدام المنزلي بسبب شحّ المحروقات وانقطاع الكهرباء.
وقد دفع هذا  الامر الكثيرين إلى شراء المياه التي تنقلها الصهاريج الخاصة بكلفة مرتفعة.
وافادت المعلومات ان ازمة المياه هذة لن تنتهي في القريب العاجل.

لبنان

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