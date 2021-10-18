خطف وردّ ثم خطيفة وزواج.. إلى السجن درّ

كتب المُحرّر القضائي:

أحيلَ إلى محكمة الجنايات في بيروت، المتّهم عوض.ن والظنّين يوسف.ك حيث تبيّن في وقائع الجلسة العلنية أن عوض هو إبن شقيقة المدّعي المسقِط يوسف.ب والد القاصر نور التي كان قد أقدم على خطفها من قبل ليعود ويسلّمها الى أهلها بعد تقديم شكوى بحقه.



وتبيّن أن عمر القاصر هو 14 عاماً وقد اصطحبها المتّهم من منزل أهلها من دون علمهم الى مكان مجهول، فتوجّه والدها على الفور الى فصيلة البسطة حيث أعلم القائم بالتحقيق أن إبنته هربت من المنزل، وأنه اتصل بالمتّهم وسأله عن إبنته فأجابه أنها معه وقد تزوجها شرعاً، وأبرز الوالد صورة عن عقد قران إبنته منظّمة من المدّعى عليه يوسف.ك، مدلياً أنه توجّه الى الشيخ المذكور وأعلمه بأن إبنته قاصر، فأجابه الشيخ بأن الشاهدين اللذين أحضرهما المتّهم أكدا على أن القاصر ثِيّب أي غير عذراء.



وأمام قاضي التحقيق، أفاد المدّعي المسقِط أن المتّهم أعاد إبنته الى منزله بعد قرابة الشهرين بعد أن جامعها، متخذاً صفة الإدعاء الشخصي بوجه المدّعى عليهما.



وفي استجوابه أمام المحكمة، أوضح المتّهم أنه أقدم على خطف القاصر بقصد الزواج منها، وأنه قد جرى تسوية الأمر مع الأهل ثم رفضوا التسوية فأقدم على خطفها مجدداً برضاها، وأنه جامعها بعد أن عقدا قرانهما عند المدّعى عليه الثاني، وأن الطلاق قد تم بينهما لاحقاً، وهو راهناً موقوف بدعوى مخدرات.



هيئة محكمة الجنايات حكمت بالإتفاق بتجريم المتّهم عوض.ن بجناية المادة 505 من قانون العقوبات، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة بحقه مدة خمس سنوات وتخفيفها الى الأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات، على أن تُحسب له مدة توقيفه الإحتياطي.