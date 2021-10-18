لبنان

لحماية أهل البلدة... هذا ما طلبه رئيس بلدية القرقف عبر لبنان 24

Lebanon 24
18-10-2021 | 02:53
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طلب رئيس بلدية القرقف يحيى الرفاعي عبر لبنان ٢٤ من أهالي بلدة القرقف عدم سلوك طريق وادي الحور النافذ الى بلدة وادي الجاموس في الوقت الحاضر بسبب الاشكال الحاصل في البلدة، مشيرا الى ان الجيش ينفذ مداهمات بحثا عن مطلقي النار.
 
المصدر: لبنان 24
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