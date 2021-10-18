لحماية أهل البلدة... هذا ما طلبه رئيس بلدية القرقف عبر لبنان 24

طلب رئيس بلدية القرقف يحيى الرفاعي عبر لبنان ٢٤ من أهالي بلدة القرقف عدم سلوك طريق وادي الحور النافذ الى بلدة وادي الجاموس في الوقت الحاضر بسبب الاشكال الحاصل في البلدة، مشيرا الى ان الجيش ينفذ مداهمات بحثا عن مطلقي النار.