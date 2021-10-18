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لبنان
وزير الداخلية مهنئا دريان... هذا ما قاله
Lebanon 24
18-10-2021
|
03:10
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أجرى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي اتصالاً بمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان مهنئاً إياه بذكرى المولد النبوي الشريف، آملا أن تحمل هذه المناسبة المباركة انفراجات للبنان على كل الصعد.
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بسام مولوي
عبد اللطيف دريان
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