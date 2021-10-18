درويش مهنئا بعيد المولد النبوي: ليفيض نور هذه الذكرى خيراً وفرجاً على لبنان

في عيد #المولد_النبوي_ الشريف، أعظم خلق الله، نور الهدى ودرب اليقين، نرفع قيم الحق التي أقامها ونسير بدرب أخلاقه العظيمة وصفاته الكريمة، فهو قدوتنا دومًا.
كل عام وجميع المسلمين بخير، عسى ان يفيض نور هذه الذكرى خيراً وفرجاً على لبنان والأمة الإسلامية.
— MP Ali Darwish (@alidarwish72) October 18, 2021
في عيد #المولد_النبوي_ الشريف، أعظم خلق الله، نور الهدى ودرب اليقين، نرفع قيم الحق التي أقامها ونسير بدرب أخلاقه العظيمة وصفاته الكريمة، فهو قدوتنا دومًا.
كل عام وجميع المسلمين بخير، عسى ان يفيض نور هذه الذكرى خيراً وفرجاً على لبنان والأمة الإسلامية.