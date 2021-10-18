درويش مهنئا بعيد المولد النبوي: ليفيض نور هذه الذكرى خيراً وفرجاً على لبنان

ذكر النائب علي درويش عبر حسابه على "تويتر" انه "‏في عيد ‎المولد النبوي الشريف، أعظم خلق الله، نور الهدى ودرب اليقين، نرفع قيم الحق التي أقامها ونسير بدرب أخلاقه العظيمة وصفاته الكريمة، فهو قدوتنا دومًا."

وأضاف: "كل عام وجميع المسلمين بخير، عسى ان يفيض نور هذه الذكرى خيراً وفرجاً على لبنان والأمة الإسلامية."