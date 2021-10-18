لبنان

حزب الله متمسك بموقفه من قضية المرفأ وهذه ثوابته بعد احداث الطيونة

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
18-10-2021 | 05:00
A-
A+
Doc-P-876261-637701512891871607.jpg
Doc-P-876261-637701512891871607.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

ليس بسيطا ما حصل في الطيونة الذي كاد يودي بالسلم الاهلي قبل ايام، خصوصا ان تداعياته مرتبطة بالانتخابات النيابية والتحالفات السياسية، وهذا ما يحاول حزب الله التركيز عليه من خلال تصريحات نوابه ومسؤوليه السياسيين.

 

اهمية الحدث انه وضعت الحزب امام  تقاطع جدي يجب تحديد الخيار فيه، فإما الرد على ما حصل وبالتالي المخاطرة بالسلم الاهلي، وهو ما يعتبره الحزب هدفا اميركيا لا يرغب بالانجرار اليه، واما الاستمرار بسياسة "الصبر" وترك خصومه يراكمون النقاط ضده.

 

حتى الان ليس واضحا كيف سيتعامل الحزب مع ما حصل، لكن الاكيد ان احدى ثوابت حارة حريك هي منع تحول الاشتباك السياسي والاعلامي وحتى الميداني الى اشتباك شيعي- مسيحي، لان هذا الامر ستكون له اثار سلبية عليه.

 

وبحسب مصادر مطلعة فان الحزب يضع الانتخابات النيابية كأولوية، بوصفها ثابتة اساسية ايضا يجب العمل على تنظيمها في موعدها لانها، بنظره، ستشكل مخرجا جديا للكثير من الازمات الحالية في لبنان.

 

وتعتبر المصادر ان الحزب لا يرغب بالتفريط ابدا بتحالفه الاستراتيجي مع التيار الوطني الحر بل يجب تعزيزه وحل كافة الخلافات والتباينات التي تشوبه قبل موعد الاستحقاق النيابي، لا بل السعي لعقد اوسع تحالف انتحابي ممكن مع افرقاء الثامن من اذار.

 

تشير المصادر الى ان الحزب سيستمر، بالرغم من كل سبق، بالمطالبة بكف يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، لا بل سيذهب الى التصعيد في هذه القضية بكل الوسائل الممكنة لانه ينظر اليها بإعتبارها اشتباكا مباشرا مع الاميركيين.

 

وترى المصادر ان التهدئة الداخلية في حادثة عين الرمانة لا تعني المهادنة في قضية تحقيقات المرفأ بل على العكس من ذلك، اذ من الواضح ان الحزب لن يتنازل عن السقف العالي الذي وضعه امينه العام السيد حسن نصرالله في خطابه الاخير...

 

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:52 | 2021-10-18
05:50 | 2021-10-18
05:45 | 2021-10-18
05:40 | 2021-10-18
05:38 | 2021-10-18
05:31 | 2021-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website