تفاصيل توقيف مروج مخدرات ناشط ضمن محافظة جبل لبنان

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ان معلومات لشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي توافرت حول قيام مجهول بترويج المخدّرات ضمن محافظة جبل لبنان.بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت الشّعبة الى تحديد هوية المروّج، ويدعى: م. أ. ح. (مواليد عام 1987، لبناني). وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في الرويسات - المتن، وعثرت بحوزته على مبلغ مالي وهاتف خلوي.وبتفتيش منزله الكائن في المحلة ذاتها، تم ضبط /285/ غ من مادة الكوكايين موضبة في /56/ ظرفاً.بالتحقيق معه، اعترف بأنه ينشط بترويج المخدرات لزبائن كُثُر، وذلك على مسلكي الاوتوستراد الممتد من كازينو لبنان وصولاً الى نهر ابراهيم على متن سيارته نوع "هيونداي" لون فضي، تمّ ضبطها.أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.