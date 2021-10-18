الكهرباء.. هل ازدادت ساعات التغذية؟

لاحظ مواطنون في مختلف المناطق أن التغذية بالتيار الكهربائي شهدت تحسناً ملحوظاً، إذ بات بعضها يحصلُ على تغذية 5 ساعات يومياً ولكن بشكل مُتفرق.

وحالياً، فإن الانتاج الصادر عن المعامل الكهربائيّة يتراوح حالياً بين 300 و 350 ميغاواط، في حين أن الطاقة المُعطاة على الشبكة يجري توزيعها بشكل متوازن، بناء لأوامر غرفة التحكم التابعة لمؤسسة "كهرباء لبنان" في منطقة الجُمهور.