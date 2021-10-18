لبنان

الكهرباء.. هل ازدادت ساعات التغذية؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-10-2021 | 04:15
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لاحظ مواطنون في مختلف المناطق أن التغذية بالتيار الكهربائي شهدت تحسناً ملحوظاً، إذ بات بعضها يحصلُ على تغذية 5 ساعات يومياً ولكن بشكل مُتفرق.
 
وحالياً، فإن الانتاج الصادر عن المعامل الكهربائيّة يتراوح حالياً بين 300 و 350 ميغاواط، في حين أن الطاقة المُعطاة على الشبكة يجري توزيعها بشكل متوازن، بناء لأوامر غرفة التحكم التابعة لمؤسسة "كهرباء لبنان" في منطقة الجُمهور.

لبنان

خاص

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