لبنان

رسالةٌ من إرسلان إلى أهل الجبل ماذا جاء فيها؟

Lebanon 24
18-10-2021 | 04:29
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غرّد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال ارسلان عبر "تويتر" "في ظلّ الاوضاع الخطيرة التي تشهدها الساحة اللبنانية من تحريض طائفي ومذهبي بغيض، علينا كأهل الجبل أن نقرأ جيداً ما يحصل من حولنا ونأخذه عبرة وألاّ نسمح للفتنة بالتسلّل بيننا وأن نكون يقظين ومتيقنين بأن المؤامرة كبيرة ومدسوسة في البلد من قبل أصحاب المصالح الداخلية والخارجية لذلك لا يحفظنا إلاّ وحدتنا والتعالي على صغائر الأمور والهدف الأسمى يبقى صون وحماية مجتمعنا من مختلف النواحي أمنية كانت أم إقتصادية".
 
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