رسالةٌ من إرسلان إلى أهل الجبل ماذا جاء فيها؟

في ظلّ الاوضاع الخطيرة التي تشهدها الساحة اللبنانية من تحريض طائفي ومذهبي بغيض علينا كأهل الجبل أن نقرأ جيداً ما يحصل من حولنا ونأخذه عبرة
وألاّ نسمح للفتنة بالتسلّل بيننا وأن نكون يقظين ومتيقنين بأن المؤامرة كبيرة ومدسوسة في البلد 1/2
— Talal Arslan (@talalarslane) October 18, 2021
في ظلّ الاوضاع الخطيرة التي تشهدها الساحة اللبنانية من تحريض طائفي ومذهبي بغيض علينا كأهل الجبل أن نقرأ جيداً ما يحصل من حولنا ونأخذه عبرة
وألاّ نسمح للفتنة بالتسلّل بيننا وأن نكون يقظين ومتيقنين بأن المؤامرة كبيرة ومدسوسة في البلد 1/2
من قبل أصحاب المصالح الداخلية والخارجية لذلك لا يحفظنا إلاّ وحدتنا والتعالي على صغائر الأمور والهدف الأسمى يبقى صون وحماية مجتمعنا من مختلف النواحي أمنية كانت أم إقتصادية 2/2
— Talal Arslan (@talalarslane) October 18, 2021
من قبل أصحاب المصالح الداخلية والخارجية لذلك لا يحفظنا إلاّ وحدتنا والتعالي على صغائر الأمور والهدف الأسمى يبقى صون وحماية مجتمعنا من مختلف النواحي أمنية كانت أم إقتصادية 2/2