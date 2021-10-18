رسالةٌ من إرسلان إلى أهل الجبل ماذا جاء فيها؟

غرّد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال ارسلان عبر "تويتر" "في ظلّ الاوضاع الخطيرة التي تشهدها الساحة اللبنانية من تحريض طائفي ومذهبي بغيض، علينا كأهل الجبل أن نقرأ جيداً ما يحصل من حولنا ونأخذه عبرة وألاّ نسمح للفتنة بالتسلّل بيننا وأن نكون يقظين ومتيقنين بأن المؤامرة كبيرة ومدسوسة في البلد من قبل أصحاب المصالح الداخلية والخارجية لذلك لا يحفظنا إلاّ وحدتنا والتعالي على صغائر الأمور والهدف الأسمى يبقى صون وحماية مجتمعنا من مختلف النواحي أمنية كانت أم إقتصادية".

في ظلّ الاوضاع الخطيرة التي تشهدها الساحة اللبنانية من تحريض طائفي ومذهبي بغيض علينا كأهل الجبل أن نقرأ جيداً ما يحصل من حولنا ونأخذه عبرة

وألاّ نسمح للفتنة بالتسلّل بيننا وأن نكون يقظين ومتيقنين بأن المؤامرة كبيرة ومدسوسة في البلد 1/2 — Talal Arslan (@talalarslane) October 18, 2021 من قبل أصحاب المصالح الداخلية والخارجية لذلك لا يحفظنا إلاّ وحدتنا والتعالي على صغائر الأمور والهدف الأسمى يبقى صون وحماية مجتمعنا من مختلف النواحي أمنية كانت أم إقتصادية 2/2 — Talal Arslan (@talalarslane) October 18, 2021