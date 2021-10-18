الجميّل غادر الى الولايات المتحدة الأميركية... ما السبب؟

غادر رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميّل لبنان الى الولايات المتحدة في جولة يلتقي في خلالها عدداً من المسؤولين الأميركيين والجالية اللبنانية والكتائبيين.ويجتمع الجميّل في واشنطن بمسؤولين في الخارجية وأعضاء من مجلس الشيوخ والنواب ولجنة الصداقة اللبنانية – الأميركية لإيصال صوت المعارضة اللبنانية السيادية التغييرية الى دوائر القرار الأميركي.ويلقي مجموعة من المحاضرات في عدد من المعاهد العالمية يشرح فيها الوضع اللبناني وأهمية إحداث التغيير حفاظاً على هوية لبنان ودوره.وينهي زيارته بجولة على عدد من الولايات الأميركية حيث يلتقي اللبنانيين هناك للتأكيد على أهمية مشاركتهم في الانتخابات المقبلة حفاظاً على حقهم الدستوري.