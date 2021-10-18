لبنان

شاب مشنوق داخل شقته في زحلة... إليكم التفاصيل

Lebanon 24
18-10-2021 | 04:51
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افادت مندوبة "لبنان 24" عن وجود الشاب س.ي. مشنوقا داخل شقته في محلة حي الميدان – زحلة وحضرت فورا القوى الأمنية والأدلة الجنائية، وبوشرت التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادثة.
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زحلة

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