شاب مشنوق داخل شقته في زحلة... إليكم التفاصيل

افادت مندوبة "لبنان 24" عن وجود الشاب س.ي. مشنوقا داخل شقته في محلة حي الميدان – زحلة وحضرت فورا القوى الأمنية والأدلة الجنائية، وبوشرت التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادثة.