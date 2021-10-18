بيانٌ من "كهرباء لبنان" بعد وفاة شخص على محول كهربائي.. هذا ما طلبته

صدر عن مؤسسة "كهرباء لبنان" البيان التالي:



تفيد مؤسسة كهرباء لبنان بأنه، صباح يوم الاثنين الواقع فيه 18/10/2021، تبين وجود جثة مجهولة الهوية على محول للطاقة الكهربائية في بلدة الجميلية. على الأثر أبلغت مؤسسة كهرباء لبنان ذلك إلى المراجع المختصة التي تقوم بالتحقيقات اللازمة".

وأضاف البيان: "و إذ تأسف مؤسسة كهرباء لبنان لوقوع الحادث الأليم الذي أودى بحياة أحد الأشخاص ( رحمه الله) وتشاطر أهل الفقيد الحزن والمرارة، تعود وتحذّر المواطنين وجميع الأشخاص من الدخول إلى محطات التحويل الرئيسية وأي من منشآت مؤسسة كهرباء لبنان ومن التعدي على أي من تجهيزاتها تجنباً لتعريض حياتهم للخطر، حيث أن المؤسسة كانت قد سبق لها أن حذّرت من خطورة هذه التصرفات، من خلال عدة بيانات إعلامية وكتب رسمية أصدرتها لا سيما في الآونة الأخيرة، حفاظاً على السلامة العامة وسلامة الاستثمار".