لبنان

حريق في عكار العتيقة

Lebanon 24
18-10-2021 | 04:51
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إندلعت النيران في أشجار الصنوبر والبلّوط وغيرها من الأشجار داخل أحراج بلدة الشقدوف في عكّار العتيقة المتاخمة لبلدة عين يعقوب وساهمت الرياح بتمدد النيران ويعمل مركز عكار العتيقة في الدفاع المدني على إخماد النيران و تبريد الأرض منعاً من تجددها.
 
 
 
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عكار العتيقة

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