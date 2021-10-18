لبنان

الرئيس بري تلقى برقية تهنئة بالمولد النبوي الشريف من الرئيس المصري

Lebanon 24
18-10-2021 | 05:40
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تلقى رئيس مجلس برقية تهنئة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمناسبة المولد النبوي الشريف اعتبر فيها أن مولد الرسول الكريم محمد صل الله عليه وسلم نبراس متجدد يهدينا الى الإقتداء بسيرته العطرة والتمسك بمبادئ رسالته السامية السمحة التي جاء بها من أجل تقوية أواصر الأخوة والتعاون بين الشعوب وتحقيق ما يتطلع اليه البلدين الشقيقين من تقدم وازدهار.
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