هل ستفتح "النافعة" أبوابها فقط يوم الاربعاء؟.. اليكم التفاصيل

ينفذ مستخدمو هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، وقفة احتجاجية عند التاسعة من صباح الأربعاء المقبل، في ساحة مصلحة تسجيل السيارات والآليات في الدكوانة، بمشاركة رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر.وأعلنوا أن حضورهم إلى العمل سيقتصر على يوم الأربعاء فقط من كل أسبوع لتسيير أمور المواطنين وتنفيذ معاملاتهم.