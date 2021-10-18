وزير الأشغال التقى شركات الملاحة اللبنانية في الاسكندرية

زار وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه، قنصلية لبنان في الإسكندرية، ملبيا دعوة القنصل اللبناني عبد العزيز عيسى، واجتمع مع وفد من شركات الملاحة اللبنانية المقيمين في الاسكندرية، تناول معهم العمل المرفئي والبحري، لتكون مؤشرا لوضع المخطط الاستراتيجي لتكامل المرافىء اللبنانية الأربعة.