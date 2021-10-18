لبنان

وزير الأشغال التقى شركات الملاحة اللبنانية في الاسكندرية

Lebanon 24
18-10-2021 | 05:52
A-
A+
Doc-P-876310-637701583593636548.jpg
Doc-P-876310-637701583593636548.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
زار وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه، قنصلية لبنان في الإسكندرية، ملبيا دعوة القنصل اللبناني عبد العزيز عيسى، واجتمع مع وفد من شركات الملاحة اللبنانية المقيمين في الاسكندرية، تناول معهم العمل المرفئي والبحري، لتكون مؤشرا لوضع المخطط الاستراتيجي لتكامل المرافىء اللبنانية الأربعة.
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:00 | 2021-10-18
08:57 | 2021-10-18
09:08 | 2021-10-18
09:04 | 2021-10-18
08:35 | 2021-10-18
08:25 | 2021-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website