محفوظ دعا المسؤولين عن المواقع الإلكترونية الى اجتماع غدا

يعقد رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ، اجتماعا عند الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر غد الثلثاء في مقره في وزارة الإعلام، للمسؤولين عن كل المواقع الالكترونية في المحافظات، يناقش فيه واقع الإعلام عموما والإلكتروني خصوصا، ودوره في التهدئة، وإخماد الحرائق السياسية والأمنية والاجتماعية وتصويب الأداء السياسي ومواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار، والابتعاد عن الإثارة السياسية والطوائفية، والتبرؤ من المواقع الالكترونية التي تستخدم لغة السباب والقدح والذم والإساءة الى الغير والأخبار الكاذبة، مع التشديد على أن الحرية الإعلامية لا يمكن لأحد أن يتعرض إليها.وسيناقش في الاجتماع، حق الصم والبكم في الوصول الى المعلومة عبر توفير أدوات التعبير لهم، ذلك ان احتجاجات كثيرة تأتي من جانبهم اعتراضا على تغييبهم.