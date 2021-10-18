مداهمات للجيش في وادي الجاموس

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في عكار، بأن قوة من الجيش تنفذ سلسلة مداهمات في بلدة وادي الجاموس، بحثا عن المتورطين في الإشكال الذي بدأ أمس وتجدد صباح اليوم، مع تبادل إطلاق نار بين أفراد من عائلتي الطرطوسي والسيد وإصابة أ.ط. الذي نقل الى أحد المستشفيات للمعالجة.