لبنان

هذا جديد زيارة وفد صندوق النقد الدولي إلى لبنان

Lebanon 24
18-10-2021 | 06:18
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نقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر لبناني مطلع قوله أن وفداً من صندوق النقد الدولي سيصل إلى لبنان هذا الأسبوع بهدف مناقشة آلية التفاوض مع الحكومة بشأن خطة التعافي الاقتصادي والمالي.

وقال المصدر لوكالة سبوتنيك، اليوم الاثنين، إنّ "وفداً من صندوق النقد الدولي سيصل إلى لبنان هذا الأسبوع لمناقشة آلية التفاوض مع الحكومة اللبنانية بشأن خطة التعافي الاقتصادي والمالي هناك".

وتحدث المصدر عن لقاء مرتقب لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي برئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، وقال: "ميقاتي سيجتمع بجورجيفا على هامش قمة تغير المناخ في إسكتلنديا الشهر المقبل".

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