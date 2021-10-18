لبنان

ما حقيقة الاتصال بين بري وجعجع؟

Lebanon 24
18-10-2021 | 07:24
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أكدت مصادر رئاسة مجلس النواب  ان كل ما جاء على لسان النائب اسعد درغام في إحدى  إطلالاته الاعلامية اليوم حول الكمين الغادر في الطيونة عار من الصحة جملة وتفصيلاً وزعمه  حصول إتصال هاتفي بين الرئيس نبيه بري وسمير جعجع غير صحيح.
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