جلسة لمجلس النوّاب غدا في الاونيسكو... إلى اللبنانيين: ممنوع المرور على هذه الطرقات

صـدر عن المديرية العامة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة مـا يلــي:

يعقد مجلس النواب بتاريخ 19-10-2021، جلسةً في قصر الأونيسكو - بيروت.لذلك، سيتم اعتباراً من الساعة 6:00 من التاريخ المذكور أعلاه وحتى الانتهاء، منع مرور السيّارات وإجراء تحويلات، وفقاً لما يلي:منع مرور السير:القادم من الكولا بإتجاه محطة العجوز/ شارع البستاني، وتحويله باتجاه الكولا وإعادته نحو غبريال المر.داخل نفق الماريوت -بالاتجاهَين- وتحويله بإتجاه شارع غبريال المر صعوداً، وإعادته بإتجاه غبريال المر.عند مفرق "صيدلية مشموشي"، وتحويله بإتجاه مار الياس / سلام.عند مفرق بنك بيروت وتحويله بإتجاه مار الياس / سلام.تحت نفق صائب سلام، وتحويله من تقاطع الراشدين سلام بإتجاه حديقة المفتي حسن خالد.