لبنان

بعلبك وصيدا تحتفلان بذكرى المولد النبوي

Lebanon 24
18-10-2021 | 08:05
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 أحيت "لجنة مسجد الحنابلة" في بعلبك ذكرى المولد النبوي الشريف، في احتفال أقامته في المسجد، بمشاركة النائب السابق كامل الرفاعي، المفتي السابق لبعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي، المفتش الديني في محافظة بعلبك الهرمل الشيخ عامر الغز، رؤساء واعضاء مجالس بلدية وممثلين ل"تيار المستقبل" وأحزاب ومختارين وفاعليات.

وكانت كلمة للشيخ فؤاد صلح شدد فيها على أن "دين الإسلام الذي بشر به النبي الأكرم محمد، هو دين وحدة واتحاد لا دين تفرقة وتباعد".

صيدا
وفي صيدا، نظمت الفرقة الصوفية الرفاعية في المدينة، مسيرة دينية احتفالية للمناسبة، جابت أحياء صيدا القديمة وصولا إلى شارع رياض الصلح فساحة النجمة والسوق التجارية، وصدحت المدائح النبوية والابتهالات الدينية على وقع الاناشيد المترافقة مع عزف آلات الدف والطبل وألعاب السيف والترس.

كذلك أقيم احتفال برعاية مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان في المسجد العمري الكبير في المدينة.
 
المصدر: الوكالة الوطنية

لبنان

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