لبنان

بري إستقبل المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي

Lebanon 24
18-10-2021 | 08:12
A-
A+
Doc-P-876369-637701668583940183.jpg
Doc-P-876369-637701668583940183.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ممثل المجموعة العربية في مجلس إدارة الصندوق الدكتور محمود محي الدين بحضور المستشار الاول للمدير التنفيذي الدكتورة مايا شويري والمستشارة في الصندوق ميرا مرعي حيث جرى بحث للوضعين المالي والاقتصادي ومسار المفاوضات بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد، محي الدين غادر عين التينة دون الادلاء بتصريح. 

بعدها استقبل بري مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار حيث عرض لاوضاع الدفاع المدني ومطالب المتطوعين.  

خطار أشار بعد اللقاء الى أن الزيارة هي لشكر رئيس المجلس على وقوفه الدائم إلى جانب عناصر ومتطوعي الدفاع المدني اللبناني وأيضا لوضعه بشؤون وشجون الدفاع المدني والصعوبات التي تواجهه في إنجاز مهامه لجهة النقص في العديد والعتاد والتجهيزات فضلاً عن أوضاع المتطوعين في ظل الظروف المالية والمعيشية الراهنة ولفت خطار الى أن الرئيس بري وعد بمتابعة كل هذه المطالب وتحديداً موضوع المتطوعين مع وزير المالية لجهة الإسراع بإنجاز هذا الملف.  

وبعد الظهر إستقبل بري وكيل سماحة المرجع الشيخ بشير النجفي في لبنان وسوريا فضيلة العلامة الشيخ علي بحسون.  

وكان بري ولمناسبة عيد المولد النبوي الشريف قد تلقى برقية تهنئة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إعتبر فيها أن مولد الرسول الكريم محمد (صلى الله عليه وسلم) نبراس متجدد يهدينا الى الإقتداء بسيرته العطرة والتمسك بمبادئ رسالته السامية السمحة التي جاء بها من أجل تقوية أواصر الأخوة والتعاون بين الشعوب وتحقيق ما يتطلع اليه البلدين الشقيقين من تقدم وإزدهار.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:21 | 2021-10-18
11:47 | 2021-10-18
11:30 | 2021-10-18
12:07 | 2021-10-18
12:06 | 2021-10-18
11:25 | 2021-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website