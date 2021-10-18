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لبنان
بري إستقبل المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي
Lebanon 24
18-10-2021
|
08:12
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إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ممثل المجموعة العربية في مجلس إدارة الصندوق الدكتور محمود محي الدين بحضور المستشار الاول للمدير التنفيذي الدكتورة مايا شويري والمستشارة في الصندوق ميرا مرعي حيث جرى بحث للوضعين المالي والاقتصادي ومسار المفاوضات بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد، محي الدين غادر عين التينة دون الادلاء بتصريح.
بعدها استقبل بري مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار حيث عرض لاوضاع الدفاع المدني ومطالب المتطوعين.
خطار أشار بعد اللقاء الى أن الزيارة هي لشكر رئيس المجلس على وقوفه الدائم إلى جانب عناصر ومتطوعي الدفاع المدني اللبناني وأيضا لوضعه بشؤون وشجون الدفاع المدني والصعوبات التي تواجهه في إنجاز مهامه لجهة النقص في العديد والعتاد والتجهيزات فضلاً عن أوضاع المتطوعين في ظل الظروف المالية والمعيشية الراهنة ولفت خطار الى أن الرئيس بري وعد بمتابعة كل هذه المطالب وتحديداً موضوع المتطوعين مع وزير المالية لجهة الإسراع بإنجاز هذا الملف.
وبعد الظهر إستقبل بري وكيل سماحة المرجع الشيخ بشير النجفي في لبنان وسوريا فضيلة العلامة الشيخ علي بحسون.
وكان بري ولمناسبة عيد المولد النبوي الشريف قد تلقى برقية تهنئة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إعتبر فيها أن مولد الرسول الكريم محمد (صلى الله عليه وسلم) نبراس متجدد يهدينا الى الإقتداء بسيرته العطرة والتمسك بمبادئ رسالته السامية السمحة التي جاء بها من أجل تقوية أواصر الأخوة والتعاون بين الشعوب وتحقيق ما يتطلع اليه البلدين الشقيقين من تقدم وإزدهار.
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