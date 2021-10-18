كورونا لبنان بالارقام... هذا جديد الاصابات والوفيات اليومية (صورة)

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 300 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، رفعت العدد الاجمالي للحالات المثبتة إلى 634209.

كذلك، سُجلت 5 حالات وفاة جديدة، رفعت الاجمالي إلى 8430.