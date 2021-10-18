تيمور جنبلاط استقبل وفد الهيئة الوطنية لشؤون المرأة برئاسة كلودين عون

استقبل رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط في مكتبه في كليمنصو وفد الهيئة الوطنية لشؤون المرأة برئاسة السيدة كلودين عون، وبحضور النائبين وائل أبو فاعور وفيصل الصايغ ومفوضة الشؤون النسائية في الحزب التقدمي الإشتراكي رئيسة الاتحاد النسائي التقدمي منال سعيد، حيث عرض الوفد للاقتراح المقدم من قبله لإقرار الكوتا النسائية في قانون الانتخاب.النائب جنبلاط جدد دعمه ودعم الكتلة والحزب لإقرار الكوتا، مؤكدا حق المرأة في المشاركة الكاملة على قاعدة تكافؤ الفرص، وذكّر بهذا السياق بالاقتراح المقدم من اللقاء الديمقراطي للكوتا وبالمتابعة الحثيثة من نواب اللقاء بهدف التوصل إلى صيغة لإقرارها.